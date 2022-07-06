Ташкент, 6 июля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Конфликт в Каракалпакии не будет развиваться дальше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

President.uz Шавкат Мирзиёев в Каракалпакии

Шавката Мирзиёева, для Ташкента. И я не думаю, что эти протестные события будут продолжаться. Потому что, безусловно, в Каракалпакию пойдут деньги, чтобы каким-то образом улучшить экономическую ситуацию. Каким-то образом будут решать экологическую проблему, хотя это очень тяжело, и мы прекрасно понимаем, что такое Аральское море. Обращают на себя внимание три момента: 1) Этот протест не перетёк в исламскую форму. У нас очень любят болтать, как какое-нибудь недовольство, так обязательно какие-нибудь исламские радикалы; 2) Произошедшее доказывает правильность поведения даже авторитарного режима. Есть политический интеллект; 3) Сейчас пошли разговоры, что это можно сравнить с Казахстаном. Нет, там нет ничего общего. То есть формально можно проводить какие-то параллели, но это частное узбекское дело. Кстати, в том же Казахстане немедленно заявили, что это никакое не международное вмешательство, а проблема Узбекистана. И даже Дмитрий Песков сказал про это. Я думаю, что дальше ничего особенного не произойдёт. Ташкент получил урок, и он на этом уроке будет учиться, и всё будет достаточно благополучно в масштабах Узбекистана. Алексей Малашенко Я думаю, что это не тренд, а эпизод. Это урок для, для Ташкента. И я не думаю, что эти протестные события будут продолжаться. Потому что, безусловно, в Каракалпакию пойдут деньги, чтобы каким-то образом улучшить экономическую ситуацию. Каким-то образом будут решать экологическую проблему, хотя это очень тяжело, и мы прекрасно понимаем, что такое Аральское море. Обращают на себя внимание три момента: 1) Этот протест не перетёк в исламскую форму. У нас очень любят болтать, как какое-нибудь недовольство, так обязательно какие-нибудь исламские радикалы; 2) Произошедшее доказывает правильность поведения даже авторитарного режима. Есть политический интеллект; 3) Сейчас пошли разговоры, что это можно сравнить с Казахстаном. Нет, там нет ничего общего. То есть формально можно проводить какие-то параллели, но это частное узбекское дело. Кстати, в том же Казахстане немедленно заявили, что это никакое не международное вмешательство, а проблема Узбекистана. И дажесказал про это. Я думаю, что дальше ничего особенного не произойдёт. Ташкент получил урок, и он на этом уроке будет учиться, и всё будет достаточно благополучно в масштабах Узбекистана.

Напомним, что после массовых волнений на территории Каракалпакии в республике было введено чрезвычайное положение.