Москва, , 13:02 — REGNUM Позиция, которую заняла Япония по отношению к России, не способствует развитию сотрудничества и диалогу в сфере энергетики. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 апреля журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представитель Кремля подчеркнул, что Токио занимает крайне недружественную позицию по отношению к Москве.

«И в любом случае такая крайне недружественная позиция совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений, которые и включают в себя и энергодиалог тоже», — сказал Песков.

Он затруднился ответить на вопрос о возможных последствиях для японских акционеров проекта «Сахалин-2». По его словам, речь шла об инициативе, консолидированных решений на этот счёт нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о планах по созданию механизма, который бы не позволял купить российскую нефть по стоимости выше определённого порога.

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