Москва, , 12:50 — REGNUM На данный момент российское зерно является более чем востребованным в мире, однако его продажи на внешних рынках ограничены из-за незаконных санкций Запада. Об этом 6 июля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Зерно

«Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин встретится с гендиректором Объединенной зерновой компании (ОЗК) Дмитрием Сергеевым, также у него намечены телефонные разговоры на международном уровне