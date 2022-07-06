Берёзовский, Свердловская область, 6 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Двое жителей Берёзовского Свердловской области предстали перед судом по делу о незаконном обороте драгоценных металлов стоимостью 16 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

Argumenti.ru Приговор

В феврале 2021 года уральцы встретились на парковке одного из магазинов Берёзовского. Там они пытались осуществить сделку по продаже драгоценных металлов стоимостью 16 млн рублей. При этом лицензии на осуществление сделки мужчины не имели. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Свердловской области. Они изъяли у уральцев 50 кг кустарно аффинированного золота и 2,9 кг кустарно аффинированного серебра.

Березовский городской суд признал свердловчан виновными в незаконном совершении сделки. Одному из них назначено наказание в виде восьми месяцев принудительных работ Его сообщник приговорён к десяти месяцам принудительных работ. В доход государства удержат изъятые драгоценные металлы и 16 млн рублей, а также 5% заработка осуждённых.