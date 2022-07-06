Мекка, Саудовская Аравия, 6 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Королевские ВВС Саудовской Аравии завершили подготовку к выполнению задач по обеспечению безопасности паломников, прибывающих в Мекку. Об этом 6 июля сообщает официальное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление министерства обороны Саудовской Аравии.

Gordon Zammit ВВС Саудовской Аравии

По данным военного ведомства, в задачи ВВС входит контроль над воздушным пространством в районе исламских святынь.

Военно-воздушные силы страны будут работать совместно с профильными органами министерства внутренних дел, чтобы следить за соблюдением планов безопасности, движением транспорта и пешеходов, а также — за портами и пограничными переходами, через которые прибывают паломники.

«ВВС несут ответственность за организацию, управление и мониторинг воздушного пространства и надзор за воздушным трафиком в районе проведения хаджа и в других секторах», — цитирует SPA заявление представителя ВВС Саудовской Аравии полковника Халеда бин Абдуллы Аль-Мутаири.