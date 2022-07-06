Москва, 6 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Поставки западного оружия на Украину не способны остановить наступление российских войск. Об этом 6 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, западные политики всё больше убеждаются, что российские войска неуклонно добиваются оставленных задач, уничтожая технику и живую силу киевского режима.

«На Украине у Запада что-то пошло не так. Западное оружие не способно критически изменить ход боевых действий. Для многих адекватных и разумных людей во власти наступает момент истины: а что делать дальше. А дальше для Запада один путь — отступать», — сказал Коротченко.