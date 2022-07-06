Владимир, 6 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Во Владимирской области 6 июля выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Четыре человека госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 315 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 570 пациентов, в том числе 14 — за последние сутки.

За весь период скончались 3488 человек. Подтвержден один новый летальный случай.