Москва, 6 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства, внес в Госдуму депутат от СРЗП Анатолий Вассерман, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

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Он обратил внимание на то, что уже выведена уголовная ответственность за кражу, совершённую с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, максимальное наказание за кражу, совершённую с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, предусматривает до шести лет лишения свободы, что переводит преступление в категорию тяжких.

Перевод кражи, совершённой с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ) в категорию тяжких преступлений лишил виновных возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с назначением судебного штрафа, что, в свою очередь, снизило мотивацию виновных лиц на возмещение причинённого ущерба, указал Вассерман.

В этой связи он предлагает либерализацию наказания за такое деяние.

Статистика

В I квартале 2020 года объём операций без согласия клиента вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на фоне двукратного снижения общего объема операций с использованием электронного средства платежа. Во II квартале 2020 года наблюдалось дальнейшее увеличение объема операций без согласия клиента (+59%) на фоне роста общего объема операций с использованием электронного средства платеж, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

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