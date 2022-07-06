Ярославль, , 12:56 — REGNUM Власти Ярославля рассмотрят вопрос о запрете проезда на личных автомобилях по Октябрьскому мосту через Волгу из-за начавшегося ремонта, а также извинились перед жителями за неудобства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пробка перед въездом на мост в центре Ярославля

Совещание по этому вопросу состоялось 6 июля. В нём приняли участие ио мэра Илья Мотовилов, сотрудники подведомственных учреждений мэрии и представители ГИБДД. Участники обсудили возможные пути решения.

«Необходимость ремонта Октябрьского моста рассматривалась последние несколько лет. В этом году его ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Разделяю обеспокоенность жителей города, получивших негативные эмоции в связи с ремонтными работами. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, увеличим периоды работы зеленого сигнала светофоров для большей проходимости автотранспорта. Кроме того, совместно с ГИБДД и транспортными службами рассматриваем вопрос о запрете проезда по мосту личного транспорта, чтобы по мосту мог передвигаться только общественный транспорт», — рассказал исполняющий обязанности мэра Илья Мотовилов.

В ночь с 5 на 6 июля подрядчик перекрыл половину Октябрьского моста по направлению из Заволжского района в Ленинский. Здесь приступили к вскрытию деформационных швов, которые ранее были обследованы специалистами научно-технического института мостов и гидротехнических сооружений.

«Ночью мы нанесли временную горизонтальную разметку и перекрыли две полосы движения по направлению из Заволжского района. Уже выполнили вскрытие четырех деформационных швов из 15, делаем геодезическую разбивку. Завтра в планах приступить к фрезерованию изношенного покрытия. Работы будем вести круглосуточно», — рассказал генеральный директор подрядной организации Сергей Богачёв.

Полноценное движение на Октябрьском мосту планируется открыть к 1 сентября. В мэрии вновь попросили ярославцев с пониманием отнестись к проведению ремонта и извинились за возникшие неудобства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 6 июля на подъездах к мосту возникли пробки.