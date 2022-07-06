Мэрия Ярославля извинилась за неудобства, связанные с ремонтом моста
Ярославль, 6 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Власти Ярославля рассмотрят вопрос о запрете проезда на личных автомобилях по Октябрьскому мосту через Волгу из-за начавшегося ремонта, а также извинились перед жителями за неудобства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Совещание по этому вопросу состоялось 6 июля. В нём приняли участие ио мэра Илья Мотовилов, сотрудники подведомственных учреждений мэрии и представители ГИБДД. Участники обсудили возможные пути решения.
В ночь с 5 на 6 июля подрядчик перекрыл половину Октябрьского моста по направлению из Заволжского района в Ленинский. Здесь приступили к вскрытию деформационных швов, которые ранее были обследованы специалистами научно-технического института мостов и гидротехнических сооружений.
Полноценное движение на Октябрьском мосту планируется открыть к 1 сентября. В мэрии вновь попросили ярославцев с пониманием отнестись к проведению ремонта и извинились за возникшие неудобства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 6 июля на подъездах к мосту возникли пробки.