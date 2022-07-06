Иркутск, , 12:46 — REGNUM Создать пятилетний план строительства и реконструкции автодорог поручил региональному минтрансу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает 6 июля телеграм-канал правительства региона.

Дорогами Приангарья Пресс-служба правительства Иркутской области

«Главная задача — привести в нормативное состояние не менее 85% автодорог региона. Мы уже сейчас должны представлять, какие дороги нужно проектировать, строить, реконструировать, капитально ремонтировать. Благодаря плану, мы будем знать задачи на ближайшие годы, объём финансирования, а жители — когда дороги приведут в нормативное состояние», — сказал Игорь Кобзев.

В план войдут работы на дорогах, входящих в опорную сеть Иркутской области. В их числе — дороги Тайшет — Чуна — Братск, Братск — Усть-Илимск, Усть-Кут – Киренск, Усть-Кут – Уоян, Киренск – Казачинское.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область входит в десятку субъектов России по протяженности автодорог, это более 30 тысяч километров. Из 12 тысяч километров региональных дорог 8 тысяч километров имеет грунтовое и гравийное покрытие.

Улучшать их состояние снизить аварийность региону помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги» и собственная ресурсная база (гравий, щебень и песок). Кроме того, строятся новые асфальтобетонные заводы.

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