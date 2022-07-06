Ереван, , 12:46 — REGNUM Министерство обороны Армении опровергает обвинения Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе двух стран. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба армянского военного министерства.

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В Ереване отреагировали на обвинения, что азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе были обстреляны из стрелкового оружия разных калибров.

«Минобороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, заявив, что в ночь с 5 на 6 июля подразделения ВС РА открыли огонь из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

В Ереване заявляют, что ситуация на границе продолжает оставаться относительно стабильной и контролируется армянскими войсками.

Стоит отметить, что в последние месяцы участились случаи обвинений Баку в адрес Еревана об обстреле позиций. Накануне армянская сторона обвинила азербайджанцев в нарушении перемирия. .

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