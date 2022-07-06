Москва, , 12:45 — REGNUM Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский, выступивший против специальной военной операции России на Украине, уехал в Израиль, откуда в онлайн-режиме продолжает руководить деятельностью ФШР. Об этом 6 июля сообщил российский гроссмейстер Сергей Карякин в Telegram-канале.

Сергей Карякин Andreas Kontokanis

Карякин отметил, что в марте Глуховский был главным идеологом и инициатором письма шахматистов против спецоперации. При этом он подписался всего лишь как кандидат в мастера спорта и организатор, не указав свою должность.

«Глуховский после начала спецоперации спокойно уехал в Израиль, откуда в режиме онлайн продолжает руководить деятельностью ФШР!» — написал Карякин.

Он отметил, что Глуховский долгие годы, ещё с 2014 года, не скрывает свои антигосударственные взгляды и откровенно тормозит развитие шахмат в России.

По словам Карякина, российские профессиональные шахматы находятся в упадке. Причём это началось ещё до пандемии и спецоперации.

«Надеюсь, что федерация наконец-то начнёт проводить крупные турниры внутри страны, поддержав тем самым своих спортсменов», — отметил шахматист. А пока этого не происходит, некоторые российские игроки переехали в другие страны и не видят смысл возвращаться обратно, добавил гроссмейстер.

Центральный дом шахматиста в Москве, где проводились турниры самого высокого ранга, рискует превратиться в либеральный кружок по интересам по типу Ельцин-Центра, заключил Карякин.

Гроссмейстер призвал президента ФШР Андрея Филатова, который не подписывал письмо, определиться с позицией и подбором кадров в организации.

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