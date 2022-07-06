Париж, , 12:45 — REGNUM В сирийских лагерях по-прежнему находятся сотни женщин и французских детей, сообщает Le Parisien.

Французский флаг Cyril Plapied

По словам Лорана Нуньеса, координатора по разведке и борьбе с терроризмом, 120 женщин и почти 290 французских детей содержатся в лагерях на северо-востоке Сирии.

Перед возвращением во Францию 35 детей и 16 женщин было «120 женщин и почти 290 детей», задержанных в лагерях на северо-востоке Сирии.

Лоран Нуньес уточнил, что критерий «безопасности» будет «все чаще» учитываться при принятии решения о возможных будущих подобных операциях, в то время как неправительственные организации и семьи хотят репатриации всех граждан и прекращения политики «от случая к случаю».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция репатриировала 35 несовершеннолетних детей и 16 женщин, которые находились в лагерях для заключенных джихадистов в Сирии.

Читайте также: Франция вернула из Сирии 35 детей и 16 женщин