Челябинск, 6 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. На озере Еловое в Челябинской области завершены поиски утонувшего мужчины. Об этом сообщает областная Поисково-спасательная служба.

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Гражданин 1969 года рождения погиб на глазах у своих друзей и родственников. Спасти его не смогли из-за сильно разросшихся высоких водорослей.

Поиски проводились три дня. В результате тело обнаружили на глубине почти пяти метров в 70 метрах от берега. Его подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.