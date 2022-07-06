Ставрополь, , 12:44 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор двоим местным жителям, которые организовали незаконное приобретение ребенка. Мужчина и женщина приходятся друг другу почти родственниками. Женщина взялась помочь семейной паре кумовьев, не имеющей детей. Оба оказались на скамье подсудимых, сообщили 6 июля в пресс-службе СКР по региону.

Корнелиу Баба. Младенец

Обвиняемая через соцсети нашла в городе Казани молодую мать, которая родила ребенка, но средств на воспитание не имела, поэтому согласилась передать сына супругам со Ставрополья. Сделку провернули довольно быстро, оформив в ЗАГСе мужчину отцом и записав на него мальчика.

Новоявленный отец вернулся в город Пятигорск с младенцем. Однако факт незаконного отцовства стал известен правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого по итогам проведения экспертизы выяснилось, что биологическим отцом мальчика подозреваемый не является.

По решению суда ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно, женщине в виде трех лет лишения свободы условно. В отношении 21-летней матери младенца решение будет принято отдельно.