Ярославль, 6 июля 2022, 12:44 — REGNUM Руководители принадлежащего мэрии Ярославля санатория «Ясные зори» не смогли вовремя перестроиться на коммерческую деятельность, что в том числе привело к печальным финансовым рузультатам. Об этом руководители мэрии говорили на заседании комиссии по собственности муниципалитета, где рассматривались итоги работы муниципального сектора экономики.
В 2021 году убыток санатория составил в 19,3 млн руб (годом ранее — 6,3 млн). На конец года просроченная кредиторская задолженность составила 36,6 млн рублей, она увеличилась с начала года в 2,1 раза. Как заявили на заседании комиссии сотрудники мэрии, к отрицательному результату привели, в первую очередь, снижение муниципального заказа и пандемия коронавируса.
По словам Войновой, главные врачи санатория не смогли перестроиться на работу в новых условиях.
Сейчас санаторием руководит директор. Это бывший директор МУП «Волна» Александр Алексеев. По словам чиновников, «ведётся большая работа» по оптимизации. При этом без финансовой помощи со стороны погасить долги всё равно не удастся. Как сказала заммэра Ярославля Елена Волкова, мэрия планирует провести ревизию, чтобы «понимать, куда двигаться дальше».
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