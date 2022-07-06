Ярославль, , 12:44 — REGNUM Руководители принадлежащего мэрии Ярославля санатория «Ясные зори» не смогли вовремя перестроиться на коммерческую деятельность, что в том числе привело к печальным финансовым рузультатам. Об этом руководители мэрии говорили на заседании комиссии по собственности муниципалитета, где рассматривались итоги работы муниципального сектора экономики.

В 2021 году убыток санатория составил в 19,3 млн руб (годом ранее — 6,3 млн). На конец года просроченная кредиторская задолженность составила 36,6 млн рублей, она увеличилась с начала года в 2,1 раза. Как заявили на заседании комиссии сотрудники мэрии, к отрицательному результату привели, в первую очередь, снижение муниципального заказа и пандемия коронавируса.

«Мы говорим постоянно, что санаторий самостоятельно с этой проблемой, конечно, не справится. Я просто хочу сказать, что когда стало снижаться муниципальное задание для санатория, уже в 2016 году, когда снизили на 22%, уже был отрицательный операционный результат. И, конечно, в 2019 году резкое снижение муниципального задания привело к тому, что уже была просроченная кредиторская задолженность по итогам 2019 года, по итогам 2020 года, когда санаторий 4,5 месяца вынужденно простаивал», — сказала директор департамента соцподдержки мэрии Ярославля Ольга Войнова.

По словам Войновой, главные врачи санатория не смогли перестроиться на работу в новых условиях.

«Когда снижалось муниципальное задание, необходимо было взять курс на увеличение предпринимательской деятельности санатория, но я хочу отметить, что руководителем учреждения были главные врачи. Люди, которые в бизнесе не имели особого опыта. Вот этот момент не был учтён, не перестроился санаторий вовремя», — сказала Ольга Войнова.

Сейчас санаторием руководит директор. Это бывший директор МУП «Волна» Александр Алексеев. По словам чиновников, «ведётся большая работа» по оптимизации. При этом без финансовой помощи со стороны погасить долги всё равно не удастся. Как сказала заммэра Ярославля Елена Волкова, мэрия планирует провести ревизию, чтобы «понимать, куда двигаться дальше».

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