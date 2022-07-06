Токио, 6 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Крупнейшая японская сеть лапшичных ресторанов предлагает бесплатную лапшу молодым людям в преддверии выборов в верхнюю палату парламента, так как существуют обоснованные опасения, что разочарованная молодежь страны не потрудится прийти на избирательные участки.

Ксения Рябова ИА REGNUM Кафе японской кухни

Компания Ippudo, управляющая 50 лапшичными по всей стране, предлагает получить бесплатную порцию рамэна в течение двух недель со дня выборов, которые должны состояться в воскресенье 10 июля, при условии, что посетители смогут доказать участие в голосовании.

Молодые японцы жалуются на то, что политики больше заинтересованы в голосах огромного числа пожилых избирателей страны, и указывают, что в обеих палатах парламента недостаточно молодых депутатов.

«Для политиков пожилые люди, явка которых высока, важные клиенты, которые могут отдать за них голоса, — говорит профессор экономики старения в Университете Тохоку Хироси Ёсида. — С другой стороны, молодые люди для них вроде случайных клиентов, поэтому они не так важны».

Представитель Ippudo выразил надежду, что их предложение «даст возможность людям отдать свой голос, даже если голосование не вошло у них в привычку».

Явка среди молодых избирателей в Японии неизменно остается низкой, и мало кто верит, что предстоящие выборы станут исключением.