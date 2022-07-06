Москва, 6 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий исключить необоснованный запрет на банковское обслуживание ряда клиентов, в том числе крупных интернет-платформ, внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с вице-спикером Совета ФедерацииНиколаем Журавлевым и главой комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондентИА REGNUM6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ был подготовлен в связи с выявленными трудностями при использовании организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, содержащейся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов, позволяющем идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Авторы предлагают прямо закрепить на законодательном уровне, что запрет на банковское обслуживание не распространяется на клиента, оказывающего услуги с использованием сайта в сети «Интернет», доменное имя страницы которого содержится в Едином реестре, в случае если доступ к такому доменному имени/указателю страницы сайта не ограничен.

Парламентарии считают, что данное уточнение позволит исключить необоснованный запрет на банковское обслуживание ряда клиентов, например, крупных платформ, отдельные страницы которых включены в Единый реестр, но при этом доступ к соответствующему доменному имени, указателю страницы сайта в сети «Интернет» не ограничен.