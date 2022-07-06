Саратов, , 12:42 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 6 июля зарегистрировано 255 234 случая заражения коронавирусом, за сутки заболели 50 человек, накануне выявили 54 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Врач и пациент Александр Погожев (с) ИА REGNUM

Выздоровели с начала пандемии 248 511 пациентов, за сутки — 38 человек.

В ковид-центры 5 июля доставили шесть пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 145 человек, на амбулаторном — 582.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5996 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, американский ученый, глава комиссии по COVID-19 обвинил США в распространении пандемии коронавируса. Президент США Джо Байден боится, что мир узнает об истинном виновнике пандемии.

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