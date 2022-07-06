Мадрид, 6 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В НАТО задались целью разрушить суверенитет России и Китая, пишет 6 июля испанская Rebelion.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО готовится к войне со всеми, кто не входит в ее окружение и намерена теснее окружить Москву и Пекин: расширяться в сторону Южной Атлантики и Арктики, размещая оперативные базы в Африке, Латинской Америке и Антарктиде», — пишет издание.

Для этой цели Соединенные Штаты попытаются сформировать мировой порядок, который основан на интересах Вашингтона, и предотвратить сближение России и КНР, отмечает автор.

Речь пойдет о продолжении процесса «расчленения стран-изгоев, чтобы превратить их в несостоявшиеся государства и добиться, таким образом, контроля над их ресурсами», добавляет издание.