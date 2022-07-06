Москва, , 12:40 — REGNUM В среду, 6 июля, президент России Владимир Путин встретится с гендиректором Объединенной зерновой компании (ОЗК) Дмитрием Сергеевым, также у него намечены телефонные разговоры на международном уровне. Об этом 6 июля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня Путин будет заниматься вопросами зерна, он встретится с руководителем ОЗК Дмитрием Сергеевым. Чрезвычайно важная компания, особенно в нынешней ситуации, когда наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающимся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС, в первую очередь», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что все эти вопросы Путин обсудит в ходе встречи с Сергеевым, кроме того, они будут обсуждать работу компании на внутреннем рынке России и за границей.

Кроме того, он уточнил, что также у главы Российского государства запланировано несколько телефонных разговоров на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан остаётся для России дружественной страной.