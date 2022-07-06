Москва, , 12:39 — REGNUM Нет оснований считать, что Казахстан присоединится к антироссийским санкциям. Об этом 6 июля заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал слухи о планах Нур-Султана вести санкции против России. Они появились после того, как минфин Казахстана обнародовал проект правил, которые предусматривают право отказать в экспорте санкционных товаров в РФ.

«Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков заявил, что в обеих странах ищут возможности минимизировать недружественные действия от ряда других стран. Москва и Нур-Султан находятся «в постоянном контакте». На вопрос журналистов, остаётся ли Казахстан дружественной страной для РФ, пресс-секретарь президента ответил утвердительно.

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