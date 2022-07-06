Чита, 6 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 6 июля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 466 (+13 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период COVID-19 унес жизни 2682 человек, за последние сутки в крае не зарегистрировано летальных случаев. Вместе с тем 166 704 пациента (+45 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 18 человек находится в тяжелом состоянии (+3 за сутки), один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (-1 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье ещё 45 пациентов победили COVID-19