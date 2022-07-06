Москва, , 12:37 — REGNUM Идея наказать Россию — страну с крупнейшим ядерным потенциалом — противоречит здравому смыслу. Такое мнение высказал заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, я назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России. Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе», — пояснил в сообщении в телеграм-канеле Медведев.

Он также добавил, что подобные намерения «потенциально создают угрозу существованию человечества».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский публицист Ноам Хомски заявил, что американцы не выберут в отношении России путь дипломатии, скорее — усиление агрессии, даже если страдают другие народы. Изложив своё видение предыстории нынешней ситуации на Украине, начиная «со времён Горбачёва», Хомски высказал мнение, что, по-хорошему, есть только один путь к урегулированию ситуации — «это дипломатия».

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