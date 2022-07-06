Пенза, , 12:37 — REGNUM В Пензенской области всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5960 человек, за сутки умерли два пациента. Об этом 6 июля сообщает общероссийский оперативный штаб.

Пациент на ИВЛ Дарья Драй (с) ИА REGNUM

В регионе за время пандемии зарегистрировали 188 135 случаев заражения коронавирусом, в том числе 32 — за минувший день.

Всего по состоянию на 6 июля выздоровели 181 782 человека, из них за сутки выписали 43 пациента.

В областные ковид-стационары 5 июля госпитализировали 17 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Марий Эл с 4 июля сняли все ограничения на проведение массовых мероприятий, а также отменены рекомендации о необходимости носить защитные маски в местах массового скопления граждан.

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