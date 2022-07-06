Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов сдали 439 выпускников из Санкт-Петербурга. Об этом 6 июля заявила глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На уровне прошлого года и прошлых лет у нас держится это количество стобалльников: стобалльный результат получили 439 выпускников. Из них 32 участника получили 200 баллов, это по 100 баллов за два экзамена, и есть одна выпускница, которая получила 300 баллов», — озвучила результаты ЕГЭ Наталия Путиловская, отметив, что количество сданных на 100 баллов экзаменов составило 471 результат.

В этом году ЕГЭ сдавали 38 тыс. выпускников 11-х классов. В городе уже завершились два этапа экзамена, в сентябре пройдёт дополнительный. Уже сейчас есть предварительные результаты.

Как отметила Путиловская, в этом году экзамен технически прошёл хорошо, без сбоев. К тому же количество нарушений сократилось в два раза: за использование телефонов и шпаргалок удалили только троих человек.

Наиболее популярным предметом по выбору стало обществознание, на втором месте информатика. Затем идут иностранные языки, биология и физика.

Напомним, что в этом году ЕГЭ вернулось к допандемийному формату проведения в связи с отменой ограничений. Выпускникам больше не требовалось соблюдать социальную дистанцию.

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