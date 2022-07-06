Красноярск, , 12:36 — REGNUM Житель Красноярского края признан виновным в покушении на убийство 16-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

С ножом (сс) niekverlaan

По данным ведомства, 20-летний житель Емельяновского района признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Установлено, что днём 30 ноября и 24 декабря 2020 года на лестничной площадке в доме по улице Куйбышева в Красноярске мужчина угрожал убийством ранее знакомой 16-летней девушке. Он хотел, чтобы она продолжила с ним личные отношения.

Получив отказ, 29 декабря 2020 года злоумышленник на лестничной площадке нанёс девушке два удара ножом — в шею и живот. От следующего удара девушка увернулась, ей на помощь пришли очевидцы происшествия.

Красноярку доставили в больницу, благодаря помощи медиков она выжила. Мужчина в ходе следствия вину не признал.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет одного месяца и 15 суток лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде в июле 2022 года наркоман с ножом ранил 20-летнюю девушку.

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