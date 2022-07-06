Воронеж, , 12:36 — REGNUM Сильная жара ожидается в Воронежской области с 6 июля, об этом сообщается на сайте воронежского гидрометцентра.

Жара 34.mchs.gov.ru

В ближайшие дни в Воронежской области установится очень жаркая погода. Уже с 6 июля в дневные часы воздух прогреется до +31 градуса, при отсутствии осадков и южном ветре.

В ночь на 7 июля в регионе температура составит около 17 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +33 градусов.

Очень жаркая погода сохранится также 8, 9 и 10 июля — до +32…24 днём и около +20 градусов ночью. В основном будет солнечно, однако в воскресенье, 10 июля, возможны дожди с грозами.