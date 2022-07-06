Иркутск, 6 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Иркутской области северный завоз идёт по графику, сообщает 6 июля телегам-канал правительства региона. Уже отгружено 64,1 тыс. тонн угля и нефтепродуктов.

Правительство Иркутской области Северный завоз

До причалов и складов доставлено 50,2 тыс. тонн (67%).

«Северный завоз необходимо провести четко, без срывов, от этого зависит качественное прохождение предстоящего отопительного сезона в самых холодных территориях нашей области. Поэтому все возникающие проблемные вопросы должны решаться оперативно и с положительным эффектом», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, «завоз» включает в себя комплекс государственных мер на обеспечение всем необходимым — от продовольствия до топлива — территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России. В Иркутской области работа началась в начале июня.

Всего для прохождения отопительного сезона требуется около 100 тысяч тонн угля и 12 тысяч тонн нефтепродуктов. В навигационный период по рекам Лене и Витиму будет доставлено около 65 тысяч тонн в те районы, куда сроки поставки грузов ограничены и возможны только в летнее время по воде.

Читайте также: В Приангарье стартовал северный завоз