Москва, 6 июля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Западные политики могут превратить свои страны в нечто подобное нестабильным государствам Африки. Об этом 6 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, руководители стран Евросоюза и США уже не способны воспринимать адекватную реальность, что чревато серьезными проблемами для Запада.

«Запад деградирует и разлагается. Интеллектуальное убожество западных политиков — это уже не мем. И все это загоняет Евросоюз в ту же ситуацию, в которой находятся ряд африканских стран», — сказал Коротченко.