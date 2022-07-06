Ульяновск, , 12:34 — REGNUM В Ульяновске 6 июля произошла авария на сети водоснабжения по улице Рябикова. Об этом заявил на заседании штаба по развитию региона глава города Дмитрий Вавилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам градоначальника, авария на сети водоснабжения коснулась трёх торговых центров и кафе. По данным местной прессы, ЧП произошло по улице Рябикова, 47 на сетях холодного водоснабжения. На время аварийно-ремонтных работ вода подаётся на пониженном давлении в три жилых дома и торговые объекты.

«[Коммунальные] сети требуют особого внимания», — сказал Дмитрий Вавилин.

Он также отметил, что по итогам гидравлических испытаний, которые проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону, выявлено на 10% порывов меньше, чем было в 2021 году. Глава Ульяновска заявил, что «первый год такая переломная динамика».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Засвияжском районе Ульяновска при проведении строительных работ по улице Аблукова была повреждена 400-миллметровая спусковая задвижка на водоводе.

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