Казань, 6 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Татарии за сутки подтвердили 40 случаев заражения коронавирусом, накануне заболел 41 человек. В ковид-стационары госпитализировали 37 пациентов, сообщает 6 июля общероссийский оперативный штаб.

Пациент

Всего в регионе зарегистрировано 152 806 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 149 406 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 72 пациента, умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Грузии за последние две недели в сутки в среднем стали выявлять в пять раз больше случаев заражения коронавирусом.

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