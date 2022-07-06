Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Деньги «Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», в злоупотреблении при распоряжении которыми подозреваются три генерала полиции из Санкт-Петербурга, не были украдены. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ, глава Общественной наблюдательной комиссии по Петербургу Александр Холодов.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Напомним, фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями стали экс-глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

Их задержанию предшествовали обыски по делу о злоупотреблениях при использовании средств указанного фонда, в который «Добровольно» перечисляли средства бизнесмены, в том числе владельцы коммерческих МРЭО.

«Схема была такой: все коммерческие МРЭО обязательно добровольно скидывались в определенный фонд. А дальше деньги из фонда …. А вот и нет! Никто не воровал эти деньги. На них покупали всякое (от ручек и бумаги до автомобилей) для нужд ГУ МВД», — утверждает Александр Холодов.

Он допускает, что эта непрозрачная схема являлась уголовно наказуемой. Однако государство при этом не пострадало. «Деньги же из прибыли коммерческих фирм шли и государство скорее получало прибыль», — пишет Холодов.

Он также напоминает, что злополучный фонд действовал еще при предшественниках Сергея Умнова на посту главы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Судя по избирательности задержанных <…> все же есть тут что-то личное! Похожие Фонды есть и при разных губернаторах и при разных прочих силовых структурах и наверное многие сейчас вздрогнули!», — отметил Холодов.

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