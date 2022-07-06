Сана, , 12:36 — REGNUM Командование йеменских повстанцев-хуситов и правительство страны договорились о прекращении огня на время праздника Ид-аль-Адха, который пройдёт в субботу, 9 июля. Об этом 6 июля сообщает информационное агентство Saba.

Демонстрация Хуситов. Йемен

По данным журналистов, соглашение было заключено в столице Иордании Аммане при посредничестве ООН.

Как отметил специальный посланник ООН Ханс Груденберг, стороны конфликта в Йемене также договорились создать координационную структуру для предотвращения столкновений и сдерживания любой возможной эскалации боевых действий.

Грундберг подчеркнул, что стороны конфликта подтвердили свое обязательство прекратить все наземные, воздушные и морские наступательные военные операции внутри и за пределами Йемена до окончания праздника Ид-аль-Адха.