Москва, , 12:30 — REGNUM Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ. Об этом 6 июля сообщили в Минобороны РФ.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«ВКС России за сутки уничтожено: шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар; шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артемовск Донецкой Народной Республики и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27-ми районах», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы был уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинсква и Ленинское Донецкой Народной Республики, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенкое Николаевской области.