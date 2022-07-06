Москва, 6 июля 2022, 12:30 — REGNUM Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ. Об этом 6 июля сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы был уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинсква и Ленинское Донецкой Народной Республики, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенкое Николаевской области.