Улан-Удэ, 6 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели десять пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Рыбинск-40 Палата коронавирусного стационара

Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус в республике победили 134 123 человека. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 3035 больных.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 137 320. За сутки выявлено семь новых носителей, двое из них госпитализированы в ковидные стационары.