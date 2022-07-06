Иркутск, 6 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Иркутская область занимает первое место в рейтинге регионов СФО по наименьшему индексу роста цен, сообщает 6 июля телеграм-канал правительства региона по итогам заседания штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики, которое провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены

Так, за 5 месяцев 2022 года в регионе из 24 социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 15 товаров рост цен ниже, чем в среднем в России.

Продовольственная инфляция составила 15,45% к аналогичному периоду прошлого года. Это ниже, чем в целом по России (16,26%) и СФО (17,22%).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Приангарье цены снизились на большинство товаров повседневного спроса. Из непродовольственных товаров повседневного спроса подешевели: стиральные порошки, шампуни, электропылесосы, телевизоры, смартфоны.

В топ базовых социально значимых продовольственных товаров по недельному росту цен вошли: картофель, морковь, яйца куриные, пшено, говядина.

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