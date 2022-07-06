Новороссийск, Краснодарский край, , 12:29 — REGNUM Деятельность морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена на 30 дней по решению Приморского районного суда Новороссийска. Информацию об этом подтвердили 6 июля в самой компании.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснили в «КТК», в мае 2022 года по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко была проведена внеплановая выездная проверка АО «КТК-Р». По результатам проверки было выявлено несколько документарных нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти (ЛРН), проверяющими было выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения до 30 ноября 2022 года.

Также начальником Новороссийского линейного отдела Южного УГМРН Ространснадзора был составлен протокол об административном правонарушении. Однако вменяемое компании административное нарушение предусматривает в качестве альтернативного наказания административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, и дело подлежало рассмотрению в суде.

« Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток, заявив об этом непосредственно в судебном заседании 05 июля 2022 года», — уточнили в компании.

КТК просило отложить рассмотрение дела, однако суд оставил это ходатайство без удовлетворения и постановил назначить АО «КТК-Р» наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

Решение суда, подчеркивается в пресс-релизе консорциума, будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком.

Отметим, что через терминал КТК в Новороссийские проходит около двух третей всего экспорта нефти Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р) выплатил 5,3 млрд рублей ущерба, причинённого природе при разливе нефти в августе 2021 года в Новороссийске.