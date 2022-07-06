Москва, , 12:27 — REGNUM За прошедшие сутки Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили высокоточным оружием радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетной системы С-300 киевских боевиков и пункт временной дислокации иностранных наёмников в Николаевской области. Об этом 6 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также авиация российских Воздушно-космических сил уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады ВСУ на окраине населенного пункта Соледар, где хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов зарубежного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе одного воздушного боя российский истребитель Су-35 сбил два вертолета Ми-24 и самолет Су-25 вооружённых украинских формирований.