Токио, , 12:26 — REGNUM Корень проблем в отношениях с Токио, как и с другими столицами западного мира, — это их реваншизм по отношению к России, и примирительными жестами этот реваншизм не снять, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 июля, комментируя высказывания заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Медали «За победу над Японией»

Как сообщалось ранее, Медведев, комментируя заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды об установлении «потолка цен« на российскую нефть, заявил, что Япония может забыть как об участии в проекте «Сахалине-2», так и о получении энергоносителей из России.

« Громогласные заявления Дмитрия Медведева или кого-то ещё в адрес Японии сейчас мало что значат. Для понимания позиции России в отношении восточного соседа гораздо более значим факт снятия Государственной Думой Российской Федерации с рассмотрения законопроекта о возвращении в общенациональный календарь праздника День Победы над Японией.

Историю борьбы общественности за восстановление этого праздника можно найти в многочисленных статьях, размещённых на сайте нашего агентства, здесь детализировать нет смысла, но суть, думаю, понятна: снятие этого законопроекта — это знак слабости, неготовности всеми средствами отстаивать историческую правду.