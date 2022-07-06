Москва, , 12:25 — REGNUM Казахстан остаётся для России дружественной страной. Об этом 6 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о возможном присоединении Казахстана к антироссийских санкциям.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Наше правительство находится в постоянном контакте. Буквально позавчера на «ИННОПРОМ» были межправительственные российско-казахстанские переговоры. Контакты осуществляются абсолютно на регулярной основе и на высшем уровне», — заявил Песков.

«Пока никаких решений не принималось. Напротив, декларируется намерение расширять взаимодействие, вместе реагировать на вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий», — указал он.