Грозный, , 12:24 — REGNUM В Донбассе по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова проводится пятый этап пресс-тура «Za правду». При поддержке парламента региона, министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации и руководства чеченских подразделений, участвующих в спецоперации в Донбассе, журналисты из разных регионов России, а также зарубежья знакомятся с реальной ситуацией в зоне проведения спецоперации.

Журналист Mil.ru

Как подчеркнул Кадыров, для России очень важно, чтобы мир узнавал реальное положение вещей, а не пользовался фейками и слухами о происходящем в течение восьми лет в восточных районах Украины и о том, что там происходит в настоящее время. По словам главы Чечни, уже более 30 журналистов из разных стран посетили Донбасс в рамках пресс-тура. Благодаря им люди во всем мире узнают правду, а не то, что транслируют «лживые украинские СМИ» и «продажные западные».

«Нам очень важно, чтобы мировая общественность была в курсе подлинной истории о том, что происходило в Донбассе последние восемь долгих лет и что происходит там сейчас. <…> Более 30 журналистов из России, Турции, Сербии, Северной Кореи, Китая, а также Луганской и Донецкой Народных Республик посетили места, где до недавнего времени бесчинствовали украинские националисты. Представители различных мировых СМИ получили уникальную возможность лично убедиться в том, что преступный киевский режим не брезгует ничем. Общественность должна узнать правду о тех бесчинствах, которые творились на территории братских республик».

Кадыров поблагодарил всех журналистов, которые не побоялись говорить правду, в то время как «многие СМИ погрязли во лжи». Честные корреспонденты сейчас — на вес золота, подчеркнул чеченский лидер.