Грозный, 6 июля 2022, 12:24 — REGNUM В Донбассе по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова проводится пятый этап пресс-тура «Za правду». При поддержке парламента региона, министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации и руководства чеченских подразделений, участвующих в спецоперации в Донбассе, журналисты из разных регионов России, а также зарубежья знакомятся с реальной ситуацией в зоне проведения спецоперации.
Как подчеркнул Кадыров, для России очень важно, чтобы мир узнавал реальное положение вещей, а не пользовался фейками и слухами о происходящем в течение восьми лет в восточных районах Украины и о том, что там происходит в настоящее время. По словам главы Чечни, уже более 30 журналистов из разных стран посетили Донбасс в рамках пресс-тура. Благодаря им люди во всем мире узнают правду, а не то, что транслируют «лживые украинские СМИ» и «продажные западные».
Кадыров поблагодарил всех журналистов, которые не побоялись говорить правду, в то время как «многие СМИ погрязли во лжи». Честные корреспонденты сейчас — на вес золота, подчеркнул чеченский лидер.