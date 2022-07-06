Оренбург, 6 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 5 июля, выявили десять заражений коронавирусом. Это на три случая меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Суточный показатель госпитализаций составил 11 фактов. Рост составил четыре случая.

В настоящее время в стационарах лечатся 48 человек с COVID-19. Состояние 12 пациентов оценивается как тяжёлое. Трое находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 30 человек получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 217 432 заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 212 584 человека. Скончались 4026 оренбуржцев.