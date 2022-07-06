Казань, , 12:55 — REGNUM В Казани признан виновным 33-летний житель Московской области по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на три года с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Фальшивые купюры

В июле 2021 года в столицу Татарии приехал уроженец одной из стран ближнего зарубежья с целью сбыта поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Мужчину задержали с поличным на одном из городских рынков, где он расплатился поддельной купюрой. При досмотре арендованного злоумышленником автомобиля обнаружили и изъяли еще 24 подобные банкноты.

Экспертиза установила, что изъятые купюры являются поддельными.

Со слов задержанного, 50 фальшивых купюр он приобрел в Москве, а затем разменивал их, покупая продукты в магазинах.

ИА REGNUM ранее сообщало, 22-летний житель Казани, приобретавший поддельные купюры в интернете путем получения их в виде «закладок», расположенных в одном из районов столицы Татарии. Затем он вместе с остальными членами группы сбывал купюры в торговых точках Казани и Зеленодольска.

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