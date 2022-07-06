Уфа, 6 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Завод по производству вагонов для перевозки скоропортящихся продуктов намерены создать в Башкирии. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на встрече делегации Башкирии с представителями казахских компаний на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

Отмечается, что кроме этого компании из Казахстана готовы производить в Башкирии комплектующие для сельскохозяйственной техники, инвестировать в производство высокопрочной геомембраны, развивать сотрудничество в сфере радиоэлектроники.

«Стратегическое значение имеет углубление связей в сельхозмашиностроении, вагоностроении. Это ниши, которые освободились после введения санкций. Что касается полиэтилена, мы хотим, чтобы после ухода иностранных производителей наши строительные организации имели более широкий доступ к таким видам высокопрочной продукции как, например, геомембрана», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики БашкирииРустама Муратова.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии запустили производство российского алмазного порошка.