Сеул, , 12:24 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 215 человек. Об этом 6 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

По состоянию на 00:00 5 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 070 169 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 429 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 632 113 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 1653 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 379 346 человек.

Среди лиц старше 60 лет четвертую дозу вакцины получили 10 771 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 19 371 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 433 359.

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