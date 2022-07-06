Хабаровск, 6 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. По итогам прошедшего в Хабаровске 6 июля совещания полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России разработать для Дальнего Востока конкретные предложения по замещению технологий, которые запрещено ввозить в страну из-за санкций.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Если говорить о результатах обсуждения, то те предложения, которые мы сегодня услышали от Министерства промышленности, скажем так, нас не до конца удовлетворили. Всё-таки план замещения технологий должен быть гораздо конкретнее», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 6 июля в Хабаровске провёл заседание совета Дальнего Востока, сообщает телеграм-канал «Полпредство ДФО». По словам вице-премьера, «заседание проходит в непростое время, когда недружественные страны оказывают беспрецедентное давление на Россию».