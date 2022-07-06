Москва, 6 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Героическая многолетняя борьба китайского народа против японской агрессии дает Китаю основания оспаривать принятую дату начала Второй мировой войны, заявил председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин 6 июля на круглом столе «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

ИА REGNUM Обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин

Кошкин подчеркнул, что экспансия Японии в Китае велась с прицелом не только на покорение собственно Китая, но и на агрессию против СССР. При этом западные державы длительное время фактически попустительствовали японской агрессии, становившейся со временем все более масштабной и сопровождавшейся все более бесчеловечными преступлениями, такими как Нанкинская резня. США же активной торговлей с Японией обеспечивали японскую армию необходимыми ресурсами для войны.

В свою очередь, Советский Союз с 1937 года, когда японская агрессия после столкновения на мосту Лугоуцяо переросла в полномасштабную войну, оказывал Китаю помощь как поставками вооружения и военных специалистов, так и своими победами в конфликтах на Хасане и Халхин-Голе. С другой стороны, героическое сопротивление Китая сыграло важную роль в сдерживании Японии от агрессии против СССР, что было особенно важно после нападения Германии на Советский Союз.

А в конечном итоге, подчеркнул Кошкин, многолетняя борьба китайского народа облегчила остальным странам Антигитлеровской коалиции борьбу против фашизма.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.