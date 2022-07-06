Тбилиси, 6 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В последние недели в Грузии наблюдается всплеск количества выявленных случаев заражения коронавирусом, что может стать причиной для введения в стране масочного режима. Об этом 6 июля сообщил на пресс-конференции руководитель национального совета экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим. Коронавирус, карантин

«Если число случае прибавится, наверное, в ближайшее время вопрос об обязательном ношении масок в закрытых пространствах будет обсуждаться», — сказал Чхаидзе.

Он заявил, что за последние две недели в сутки в среднем стали выявлять в пять раз больше случаев заражения коронавирусом. Совет не будет поднимать вопрос о масочном режиме, пока темпы распространения коронавируса сильно не вырастут.

Напомним, в Грузии дольше всего действовало требование носить маску в общественном транспорте. Его отметили 20 июня.